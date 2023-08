VIDÉO Les conseils indispensables pour le record mondial de chenille France Bleu Nord à la Braderie de Lille

France Bleu Nord organise une grande chenille le samedi 2 septembre pendant la Braderie de Lille, avec la Ville de Lille et le soutien du Département du Nord. Ce sera l'occasion d'essayer de battre le record du monde de la chenille détenu par la chenille de l'Armada de Rouen de 3940 personnes.

ⓘ Publicité

Pour permettre à tous de s'amuser, la chenille sera animée par Vincent Piguet, chenilliste professionnel et directeur de la Chenille School Academy , avec et Pascal Toth, Zef et Laurent Dereux . La musique sera assurée par un DJ.

Le rendez-vous est fixé à 14h, façade de l'Esplanade ( voir le plan ). Et pour bien vous préparer, voici les conseils de Vincent Piguet.

Souple, souple, ferme

Tout d'abord l'équipement : pas de contrainte. L'idéal c'est être à l'aise. Bien sûr, un bandeau et des poignets en éponge c'est l'idéal, ainsi que des chaussures agréables.

L'échauffement : et oui, il faut un minimum d'échauffement ! "Parce que ce qui est très important, c'est d'avoir les bras souples, surtout les poignets souples, et les mains très fermes pour maintenir les épaules en cas d'accélération. Ça évite de briser les chenilles"

Pour l'échauffement c'est : "Souple, souple, ferme". Et Vincent Piguet réussit à le faire faire aux milliers de personnes venues, comme à Rouen pour le record du monde en juin 2023.

Après l'échauffement, on peut faire des pas synchronisés. Vincent nous en montre quelques-uns : standard, roulotte, roulotte inversée, cha-cha-cha, cascade, arc-en-ciel, sous-marin...

"Venez, on fait des passes faciles, ça vient vite et puis on s'amuse beaucoup"

Pour participer à cet événement amusant et convivial, France Bleu Nord vous attend le samedi 2 septembre à 14h, façade de l'Esplanade entre le bassin du Wault et la Deûle.