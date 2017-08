[Vidéo] Les dernières nouvelles du bébé panda géant du ZooParc de Beauval

Il né aux alentours de 23h vendredi soir et se porte comme un charme depuis : le bébé panda géant du ZooParc de Beauval est entre de bonnes mains entre sa mère Huan Huan et les vétérinaires français et chinois qui s'assurent en permanence que tout va bien.

Une immense joie parcourt le ZooParc de Beauval depuis la naissance du bébé panda géant ce vendredi soir. Le deuxième petit n'a pas survécu, trop fragile, mais celui-ci se porte très bien, cela étant la pression reste extrême puisque les premières heures sont critiques chez les petits de cette espèce.

Les vétérinaires interviennent toutes les deux heures pour le peser et le nourrir si besoin

L'opération est délicate : les vétérinaires tentent de récupérer le petit dans les "bras" de la maman toutes les deux heures pour le peser et le nourrir lorsque c'est nécessaire. Huan Huan ne l'entend pas toujours de cette oreille, elle se montre très protectrice, ce qui est une très bonne chose mais complique la tâche des deux soigneuses chinoises venues spécialement pour apporter leur savoir-faire. La pesée est pourtant capitale : le bébé pesait 142 grammes à sa naissance, il en pèse désormais 135, rien d'anormal selon le responsable vétérinaire. "Comme les humains, il perd un peu de poids puis va très vite reprendre, d'autant qu'il arrive désormais à téter". Ce qui n'était pas le cas durant les premières heures, Huan Huan le portant trop bas dans ses "bras". Là encore rien d'anormal disent les vétérinaires : il s'agit de sa première portée, et comme toute maman, elle apprend.

"Mini Yuan Zi" comme l'a surnommé temporairement la direction du ZooParc -du nom de son géniteur- va passer deux à trois mois isolé avec sa mère, coupé du regard des visiteurs. Il devrait sortir ensuite, lorsqu'il se sentira prêt. En attendant des écrans sont disponibles pour voir les images de sa venue au monde. Ces télévisions devraient bientôt diffuser en direct Huan Huan et son petit dans leur vie de tous les jours. De quoi faire patienter un peu les curieux.