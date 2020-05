VIDÉO : Les élèves du bagad de Vannes restent créatifs pendant le confinement

Comme leurs aînés il y a quelques semaines, les jeunes élèves du bagad de Vannes Melinerion ont réalisé une création sonore malgré le confinement. Une vidéo réalisée à distance qui cartonne déjà sur le web.

Il y a un mois, les membres du bagad de Vannes Melinerion publiaient sur leurs réseaux sociaux une création sonore composée et interprétée malgré le confinement. Le projet BAC'HADUR.

Désormais c'est au tour des plus jeunes élèves du bagad de montrer leur savoir-faire dans un projet intitulé BAC’HADURIG.

"Comme chacun sait, au delà des créations, un bagad se doit d’être source de culture, de découverte et de formation pour la génération future. Ainsi, et malgré le confinement, la continuité pédagogique s'est organisée à distance pour les élèves du bagad et du conservatoire de Vannes. Une soixantaine d'entre eux vous présentent leur travail accompagnés de leurs professeurs et saupoudré d’un peu de folie confinée..." peut-on lire sur la page Facebook du bagad de Vannes.

Le résultat est très réussi! Bravo aux "P'tits meuniers"!