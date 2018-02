Dijon, France

Vous vous souvenez peut être de cette super expérience vécue il y a un peu plus d'un an par des élèves du lycée européen Charles de Gaulle de Dijon. Elle avait été menée simultanément ici à Dijon et à des centaines de kilomètres au dessus de nos têtes, précisément dans l'espace à bord de la station spatiale internationale, l'ISS dans laquelle se trouvait Thomas Pesquet.

Des graines de moutarde dans l'espace

Les lycéens avaient mené à bien avec lui un projet scientifique concernant des graines de moutarde. Il s'agissait de voir si, sans apesanteur, les racines poussaient vers le haut ou vers le bas. Ces lycéens avaient même eu le privilège d'échanger avec Thomas Pesquet, au cours d'une communication avec l'ISS pendant une douzaine de minutes depuis le Creusot en Saône-et-Loire. Douze minutes, c'est beaucoup... mais c'est aussi très peu et aujourd'hui ces même lycéens aimeraient poursuivre la conversation avec le spationaute français.

Une vidéo dans laquelle les élèves s'adressent directement à lui

Ils ont donc décidé de s'adresser directement à lui par le biais d'une vidéo, car l'entretien s'était interrompu. Les communications avec l'espace ont leur limite puisque la station tourne autour de la terre. Elle n'est pas fixe au dessus de la Bourgogne. Pendant sa mission qui a duré 196 jours, Thomas Pesquet a même fait 3 148 fois le tour de la Terre à bord de l'ISS avant de retrouver la terre ferme en juin dernier.

Et pour la petite histoire, non seulement grâce à Thomas Pesquet, l'expérience a pu être menée à bien, mais il y a eu un autre effet très bénéfique pour les élèves comme ils en témoignent dans la vidéo. Ils ont obtenu un 20/20 pour leur travaux et sont même allés plus loin que le niveau demandé en lycée. Ils ont donc aujourd'hui vraiment tous envie de le remercier. Reste à savoir si le spationaute donnera suite, parce que pour l'instant la communication avec l'espace semblait presque plus simple que rentrer en contact avec lui sur terre. Il n'y a plus qu'à attendre la suite.