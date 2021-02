VIDÉO - Les élus d'un petit village de l'Orne font leurs voeux en kilt sur la remorque d'une estafette

Les deux maires de Montsecret-Clairefougère, 682 habitants dans l'Orne ont trouvé une manière originale de faire leurs voeux aux administrés. Faute de pouvoir le faire en mairie à cause du coronavirus, ils sont montés sur une remorque avec sono pour souhaiter la bonne année dans les hameaux.

Le maire de Montsecret-Clairefougère, Maxime Guilmin, et le maire délégué de Clairefougère Julien Salliot, sur la Kangoo de la commune.

"L'an dernier, déjà, on avait fait les voeux de début d'année en kilt à la mairie", raconte Maxime Guilmin. Le maire de Montsecret-Clairefougère, une commune regroupée de 682 habitants dans l'Orne près de Flers, a l'habitude de surprendre ses administrés pour le nouvel an. Mais cette année, le coronavirus empêche les mairies de faire leurs voeux à la manière traditionnelle en mairie.

Kilt, trompette et écharpe tricolore

Le maire et le maire délégué de Clairefougère, Julien Salliot, ont donc imaginé une cérémonie un peu particulière. Ils ont attelé une remorque au Kangoo municipal, coiffé d'un drapeau français, avec deux grosses enceintes à l'arrière. Ils se sont mis en kilt et écharpe tricolore, trompette et micro en main, pour passer dans tous les hameaux de la commune souhaiter la bonne année à leurs administrés.

"On a offert des bons pour que les gens se paient un café à l'épicerie du coin. On a été surpris de voir beaucoup de monde aux fenêtres, devant les portails avec les enfants : l'accueil a été très chaleureux", explique Maxime Guilmin. Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants ont posté des vidéos des élus perchés sur la remorque, musique à fond, en train de souhaiter la bonne année au micro.