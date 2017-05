VIDEO - Les enfants de Saint-Marc-La-Lande ont voté pour choisir le nom de leur école

Encore un jour de vote à Saint-Marc-La-Lande, commune de 369 habitants ce jeudi. Un vote un peu particulier puisque les électeurs étaient des écoliers appelés aux urnes pour choisir le nom de leur école.

Comme des grands. Ils ont voté à la mairie, avec urne et isoloir, le matériel utilisé dimanche dernier lors de la Présidentielle. Cinq bulletins avec différents noms à la disposition des enfants : école du verger, des petits Antonins, René Vilain, école de la Commanderie ou du patrimoine. "Au départ, on avait eu une proposition école Benzema", sourit le maire de Saint-Marc-La-Lande Pascal Olivier. Pas retenue donc.

45 élèves de primaire et de maternelle ont joué les électeurs. Pour certains c'était vraiment une découverte. Lucas 9 ans et demi n'est jamais venu dans un bureau de vote et il trouve que voter ce n'est pas si simple : "Il fallait choisir entre cinq bulletins et si tu fais le mauvais choix...Mais après je me suis dis, celui-là c'est mieux".

L'école des petits Antonins l'emporte avec 52 voix

Ce vote, un moyen de donner une identité à cette petite école rurale qui compte deux classes avec tous les niveaux et qui jusqu'ici n'avait pas d'autre nom qu'école publique de Saint-Marc-La-Lande. Mais aussi "sensibiliser les enfants à l'importance du vote car certains l'ont vu en ont entendu parlé mais pas tous", explique la directrice par intérim Anne Ecotière.

L'école s'appellera donc bientôt école des petits Antonins, référence à l'histoire de la commune et l'ordre des moines Antonins. Election à une large majorité, 52 voix. Des habitants ont aussi joué le jeu du vote. Un nom qui sera bientôt approuvé très officiellement en conseil municipal.