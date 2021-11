VIDÉO - Les fans du Stade Malherbe font rire tous les supporters de France avec leur parodie d'Orelsan

Une fois encore, le spectacle était en tribune ce samedi soir au stade Michel d'Ornano et pas sur la pelouse. Les joueurs du Stade Malherbe se sont à nouveau inclinés en Ligue 2, battus 1-0 par le Paris FC. Après avoir fait la grève des encouragements dans le premier quart d'heure du match, les supporters caennais s'en sont donnés à cœur joie pour soutenir les rouges et bleus. Ils les ont soutenus, même après l'ouverture du score parisienne. Mais leur patience des limites.

C'est ainsi qu'en fin de rencontre la tribune Borrelli, fréquentée par le Malherbe Normandy Kop qui réunit les plus fervents supporters du SMC, s'est mise à chanter un version parodique d'un célèbre titre d'Orelsan : La Terre est ronde.

Au fond, j’aime le Stade Malherbe, je ne sais pour quelle raison. Non seulement on ne fait que de perdre, mais en plus on perd a la maison.