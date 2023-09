VIDEO. Les garçons de café font la course dans les rues du Mans pour valoriser la profession

Ne rien renverser et aller le plus vite possible. Cela pourrait être la devise des garçons et filles de café sarthois, qui se sont affrontés ce dimanche après midi 10 septembre 2023 lors d'une course à pied dans le centre ville du Mans Mans. La compétition était organisée par l'union des métierset des industrie de l'hôtellerie afin de mettre à l'honneur cette profession qui fait face à un manque de personnel depuis le Covid explique Cathy Soudy, gérante du café du jet d'eau et membre de l'Umih : "Je trouve que cela fédère et ça montre que c'est aussi une belle profession. Comme en ce moment on est un peu en difficulté pour recruter, c'est important d'avoir des initiatives positives. Et vous voyez les jeunes sont là. C'est bien".

Ils sont 24 serveurs à s'élancer pour un parcours de trois kilomètres entre la place de la République et celle du Jet d'eau. Sur le plateau, un expresso, un jus de fruit et une bière à ne pas renverser sous peine de pénalité. Ratée malheureusement pour Mélanie, serveuse au Globe qui a fait tombé sa bière "dès le premier pavé, c'était foutu" s'amuse-t-elle. Il faut dire que le rythme est terrible ajoute la jeune trentenaire, "c*'est physique de ouf. Le vieux Mans, c'est très beau comme tout mais ce n'est pas fait pour un plateau avec des boissons. Clairement pas*".

Il ne fallait pas renverser son plateau pour l'emporter. © Radio France - Julien JEAN

Mais qu'importe la casse, les clients, spectateurs d'un jour sont bluffés. C'est le cas de Gilles : "J'ai essayé de les suivre, je n'y arrivais pas. Impressionnant. Avec les marches à monter, à descendre. Ils vont à une vitesse, c'est dingue. C'est un métier. Bravo". De quoi effacer la déception de Mélanie d'avoir renverser sa bière, "c'est la première fois que je suis applaudie en servant et ça fait grave plaisir".