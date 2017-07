VIDÉO – Les images de la foudre tombant sur un séquoia à Annecy

Hier à 16h51, la foudre est tombée sur l’un des plus grands arbres du jardin de l’Europe à Annecy. Six personnes ont été légèrement blessées. Les images de ce "coup de foudre" sont impressionnantes.

L’impact de la foudre sur le séquoia du jardin de l’Europe a été filmé par l’une des webcams de l’office de Tourisme du Lac d’Annecy et diffusé sur le compte Twitter de Météociel. On y voit clairement l’éclair foudroyant l’arbre, puis comme l’on raconté les témoins, le sommet du séquoia qui s’écroule. Ce "coup de foudre" a fait six blessés légers dont quatre personnes conduites à au centre hospitalier Annecy Genevois pour des examens de contrôle.