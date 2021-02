VIDÉO - Les images incroyables du vététiste Kilian Bron en Turquie

Accrochez vous et savourez ! Dans une nouvelle vidéo publiée mardi, le vététiste Kilian Bron originaire d'Annecy nous en met plein les yeux. Après son tour de France revisité, le Haut-Savoyard de 29 ans nous offre quatre minutes féeriques intitulées "Follow the light". Un clip tourné dans la région turque de la Cappadoce, au milieu des somptueux décors des cheminées de fées.

Entre la performance sportive et l'art visuel

Dans ce décor irréel forgé par les éruptions volcaniques et l'érosion, Kilian Bron et son équipe s'attardent principalement sur le jeu des ombres et lumières, accompagnés des ballets de montgolfières à travers les canyons. "Nous avons assisté à tous les levers et couchers de soleil" explique le rider, "ces créneaux ont été importants pour la réalisation d'images, ce qui a permis de faire ressortir les reliefs et les couleurs, comme nous l'avions imaginé".

Le jeu des ombres et des lumières - JB Liautard pour Commencal Bikes

Le sentiment de "rouler sur une meringue ou presque" ajoute le Haut-Savoyard, "les décors de la Cappadoce sont fantastiques. Ces canyons s'étendent à perte de vue mais le vrai dilemme a été de trouver une ligne praticable en vélo. De loin, tout semble faisable… Mais les choses se corsent une fois sur place".