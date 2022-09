VIDÉO : les nouveaux étudiants de l'ESTA descendent la citadelle de Belfort en rappel

Les nouveaux étudiants de l'ESTA ont descendu la Citadelle de Belfort en rappel pour clore leur semaine d'intégration. Un effort intense et impressionnant pour resserrer les liens entre les jeunes avant la reprise des cours.

Retour dans les salles de classe et les amphis. C'est la rentrée étudiante dans plusieurs écoles du Nord Franche-Comté, comme l'UTBM ou l'ESTA. Avant d'attaquer leur première année, les nouveaux "Estaliens" ont eu droit à une semaine d'intégration en partenariat avec le 1er Régiment d'Artillerie de Belfort. Parcours d'audace, marches, course d'orientation, et surtout descente en rappel du Lion de Belfort. Une nouveauté cette année.