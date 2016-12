VIDEO - Les pêcheurs de la Margouille sont "Happy" pour Noël

Ils sont coutumiers des vidéos déjantées : les pêcheurs de la Margouille, coquillier basé à Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes d'Armor, remettent le couvert pour Noël. Déguisés en Pères Noël sur leur bateau, ils se déhanchent au son de "Happy", le tube de Pharrell Williams.

Ils ont déjà dansé sur "Capitaine abandonné", "Mets de l'huile" ou "Party Rock" : les pêcheurs du coquillier la Margouille, basé à Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes d'Armor, ont choisi "Happy", le tube de Pharrell, pour nous souhaiter de joyeuses fêtes, dans une vidéo publiée jeudi soir sur leur compte Facebook.

Une vidéo vue plus de 24.000 fois en 24 heures

Sur ces images, on découvre le patron, Jean-Michel le Hégarat, et son matelot Yves Stabuch , en pleine mer, vêtus d'un bonnet de Père Noël, d'un manteau rouge et blanc, et bien sûr d'une longue barbe blanche. La vidéo a été vue plus de 24.000 fois sur Facebook en à peine plus de 24 heures, et comme toujours, les commentaires de leurs fans sont très élogieux :

Les commentaires sur la page Facebook de la Margouille - Capture d'écran - Facebook

BONUS : Johan Moison a embarqué à bord de la Margouille pour France Bleu - son reportage est à retrouver ici, en photo, en sons et en vidéo.