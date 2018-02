On compte une centaine de joueurs réguliers à Fontaine-le-Comte. Le padel a le vent en poupe. Le padel, ce n'est pas ce sport pratiqué avec un surf et une pagaie mais un mix entre le squash et le tennis.

Fontaine-le-Comte, France

Au premier coup d’œil, on croirait presque un match de double en tennis, à quelques petites nuances près : il n'y a pas de couloirs, le revêtement n'est autre que de la moquette à laquelle on a ajouté du sable pour imiter la sensation de terre battue et surtout il y a des vitres et un grillage. Et le sport vient tout droit du Mexique. Selon les rumeurs, le fondateur aurait voulu jouer au tennis dans son bateau et utilisé en guise de raquette, une pagaie, le sport est né.

Et selon Jérôme Ingrand, gérant du sporting club de Fontaine-le-Comte, le padel est un sport ludique : "par rapport au tennis avec le service par exemple, on ne refait pas le geste technique. On sert à la cuillère avec un rebond avant et ça doit aller dans le carré en face." Et les joueurs sont conquis "on touche beaucoup la balle" affirme Thierry, joueur de padel depuis 2 ans et demi.

Combien ça coûte?

Le coût de l'équipement varie. Comptez entre 30 et 300 euros la raquette de Padel en fonction du modèle et de la matière. Quand aux cours, il faudra débourser entre 6 et 8 euros par personne pour une séance.

Les raquettes sont en mousse avec des petits trous pour laisser passer l'air. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Mais il faudra peut-être se montrer patient. Les deux cours de padel du Sporting Club sont victimes de leur succès. Les réservations ont quadruplé en deux ans. Il faudra aujourd'hui vous y prendre avec 5 à 10 jours à l'avance pour espérer obtenir un court.