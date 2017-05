VIDÉO - Les pom-pom girls de Vierzon, championnes de France, en route pour l'Europe

Les jeunes Vierzonnaises ont été sacrées championnes de France des majorettes à la surprise générale. Les pom-pom girls berrichonnes sont qualifiées pour le championnat d'Europe, en Slovénie. Elles lancent un appel aux dons pour financer leur voyage.

C'est le pompon ! Les pom-pom girls de Vierzon, dans le Cher, ont remporté le championnat de France de majorettes, au début du mois de mai, à Montrichard dans le Loir-et-Cher. C'était la première fois qu'elles participaient à cette compétition. Les Medley'dies ont ainsi décroché leur billet pour le Championnat d'Europe à Lasko en Slovénie, du 7 au 10 septembre prochains.

Un titre surprise

Elles ont été sacrées championnes de France à la surprise générale. "On ne pensait même pas monter sur le podium", explique l'une d'entre elles. Ce groupe de 16 filles, âgées de 15 à 22 ans, participaient pour la première fois à cette compétition. "Les autres concurrentes savent manier le bâton, ce sont des majorettes. Nous, nous sommes des pom-pom girls, c'est différent. On a donc proposé quelque chose qui sort de l'ordinaire, moins traditionnel, et ça a plu !", se réjouissent-elles. Les larmes ont longement coulé sur le podium, "c'était magique !". La bande de copines s'entraînaient depuis un mois et demi.

Les filles, en pleine répétition, à Vierzon. © Radio France - Justine DINCHER

Elles ont besoin de 6.000€ pour partir en Slovénie

Avec ce titre, elles ont décroché de fait, leur billet pour le futur championnat d'Europe en Slovénie. Le problème, c'est qu'elles n'ont pour l'instant pas les moyens de se déplacer. "On a fait plusieurs devis : le déplacement devrait nous coûter entre 5.000 et 7.000 euros. Pour une petite association comme la nôtre, c'est très compliqué mais on va tout faire pour les emmener là-bas", explique le trésorier. Le coût de ce voyage représente presque la moitié du budget annuel de l'association.

Les Medley'dies ont décidé de lancer une cagnotte en ligne pour trouver des fonds. Elles vont également solliciter les entreprises et les collectivités partenaires. Le championnat d'Europe aura lieu le premier week-end de septembre en Slovénie.

► Medley'dies : medleydies@gmail.com, www.leetchi.com/c/association-de-medleydies-vierzon.