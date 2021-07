VIDEO - Les pompiers ardéchois de Satillieu nez-à-nez avec un boa de deux mètres

A la caserne de Satillieu, les quatre pompiers et leur chef se souviendront de ce dimanche 25 juillet 2021. Alertés par des habitants pour un sauvetage de serpent, ils tombent nez-à-nez avec un boa de deux mètres. "On a hésité à y aller, raconte en rigolant la première classe Marion Sassolas. On a dû s'y prendre à plusieurs fois parce que cela ne nous ai jamais arrivé."

Il n'était pas menaçant mais quand même stressé, on était nombreux autour de lui. Il y avait les voisins, la maire, les pompiers... On l'allumait avec nos lumières dans la figure pour voir comment il était, comment il allait réagir".

L'animal se trouvait le long d'un muret, blessé. "Il est tombé de la fenêtre de son propriétaire, il a fait une chute du premier étage", poursuit Marion Sassolas. Un des pompiers a pris la tête, un autre la queue et ils l'ont mis dans une poubelle vide. Sur une vidéo, on entend l'un d'entre eux pousser un cri de soulagement et s'exclamer : "C'est ma phobie !"

Après plusieurs tentatives, les pompiers ont finalement réussi à joindre le propriétaire. Il a dû rentrer illico de Tournon-sur-Rhône pour récupérer son serpent.