VIDÉO. Les pompiers d’Issoudun font leur "mannequin challenge"

Les pompiers d’Issoudun, dans l’Indre, ont réalisé un "mannequin challenge" pour faire la publicité de leur nouvelle caserne, rénovée en 2016, et annoncer une journée portes-ouvertes en juin prochain.

Les pompiers du centre de secours d’Issoudun, dans l’Indre, viennent de publier sur You Tube une vidéo de "mannequin challenge". La séquence, d’environ cinq minutes, a été tournée en une seule prise, l’hiver dernier, un matin de février. "C’est pour ça qu’on voit du givre et du brouillard par la fenêtre", commente le Sergent Fabien Robin, à l’origine du projet.

Le "mannequin challenge", phénomène venu des Etats-Unis en 2016, consiste à se filmer dans un endroit, tout en restant immobile, comme un mannequin, le tout sur la musique officielle signée Rae Sremmurd.

Journée portes-ouvertes le samedi 17 juin

Pourquoi un "mannequin challenge" ? "On va dire que c’est quelque chose qui est un peu tendance, c’est d’abord pour présenter notre nouvelle caserne suite à la restructuration de 2016, un bâtiment a été reconstruit et les autres ont été rénovés, on voulait les montrer; et puis ça nous sert aussi de vidéo de publicité pour notre journée portes-ouvertes du 17 juin".

Le plus dur à filmer, c’était le collègue en rappel avec la corde"

Les pompiers se sont filmés dans leur caserne pendant leurs entrainements. On en voit un faire l’équilibre dans la salle de sport - "il n’a pas eu trop de mal à rester immobile car c’est un ancien gymnaste" - un autre faire un massage cardiaque, ou encore monter sur la grande échelle.

"Le plus dur à filmer c'était le pompier qui descend en rappel avec une corde, car il y avait un peu vent et la corde bougeait, mais avec le montage on a réussi à faire la vidéo". Au total, une vingtaine de pompiers ont participé à la vidéo, sur la soixantaine que compte la caserne.

Succès sur les réseaux sociaux

La vidéo a été mise en ligne sur You Tube, le vendredi 12 mai. Selon le Sergent Fabien Robin, "deux jours seulement après sa publication, elle avait été vue plus de 8.000 fois sur You Tube et partagée plus de 200 fois sur Facebook".

En guise de générique de fin, les pompiers ont filmé la caserne, vue du ciel, avec un drône prêté par le Chef du centre, en personne, le Commandant Lacroix.