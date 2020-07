VIDEO : les pompiers de la Sarthe utilisent un drone pour lutter contre les feux de forêt

Attention aux feux de forêts cet été en Sarthe. Avec 117.000 hectares de pins et de feuillus, le département est le plus boisé de la région des pays de la Loire. Et pour la troisième année, les pompiers vont pouvoir utiliser un drone pour faciliter les interventions.

Les pompiers de la Sarthe sont les seuls avec leurs collègues de la Charente et des Landes à utiliser un drone. En Sarthe, cet appareil fonctionne sur une dizaine d'interventions par an.

Démonstration en forêt de Bercé

Un outil très performant

"Le drone n'est pas utilisé seulement pour les feux de forêt" souligne le commandant Arnaud Gras, chef des opérations extérieures des sapeurs pompiers de la Sarthe. "Par exemple, on s'en est servi il y a quelques jours en ville à Changé près du Mans sur l'incendie de la charcuterie (la boucherie Tradition Sarthoise a été presque entièrement détruite). Le drone permet d'avoir une vue aérienne et une vue 3D du sinistre. Quand vous êtes au sol, les équipes font le tour du sinistre, mais le drone permet d'avoir immédiatement une vue d'ensemble aussi bien en forêt qu'en milieu urbain".

Les images recueillies par le drone © Radio France - Christelle Caillot

Améliorer la stratégie opérationnelle

"Le travail du commandant des opérations de secours sera facilité" poursuit le commandant Arnaud Gras, "parce que l'on aura une vue d'ensemble. On voit tout de suite les risques de propagation et on peut ainsi anticiper les demandes de renfort en personnel et en véhicules. Les pompiers qui interviennent sur un sinistre qui dure parfois plusieurs heures voire plusieurs jours voient aussi les images du drone et se positionne mieux et plus vite".

Le drone et ses différents équipements © Radio France - Christelle Caillot

"Nous avons signé des conventions avec des sociétés privées et lorsque l'on a besoin de ces appareils, ils peuvent être sur le terrain très rapidement. En fait, dès que l'on arrive par exemple sur un feu de forêt avec les véhicules, on installe un poste de commandement et c'est à cet endroit que seront visionnées les différentes images du drone. On donne une mission au pilote du drone en lui disant : on veut que vous surveillez tel et tel endroit pour ainsi avoir des images très précises ou avoir une vue d'ensemble. La vidéo peut aussi être projeté au sein du PC".

Deux camions citerne des sapeurs pompiers de la Sarthe utilisés sur des feux de forêt © Radio France - Christelle Caillot

Le drone est utilisé une dizaine de fois par an par les sapeurs pompiers de la Sarthe.

Le SDIS 72 en chiffres :