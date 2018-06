Les pompiers de Strasbourg sont passés maîtres dans l'art de communiquer. Cette année, ils ont encore réalisé une vidéo "hot" pour annoncer leur bal le 13 juillet. Et ça cartonne !

Leur vidéo, publiée le 20 juin sur leur page Facebook, a déjà été vue 68.000 fois et compte 1.200 partages vendredi. Les pompiers de Strasbourg se sont mis en scène pour annoncer le bal du 13 juillet. On les voit se trémousser en tee-shirts mouillés à l'image d'un boys band. Ils portent un foulard rouge autour du cou pour rappeler le thème de cette année : la féria. Et c'est pour le moins caliente.

Pas à leur premier coup d'essai

C'est la troisième année consécutive qu'ils réalisent une vidéo. Et les pompiers ont trouvé leur public. Le clip de 2017 a été vu plus de 334.000 fois.

Le but de la manœuvre est avant tout de faire venir le maximum de monde au bal le 13 juillet. Rendez-vous à 18 heures jusqu'à 3 heures du matin au centre d'incendie et de Secours situé rue du Zielbaum à Strasbourg.