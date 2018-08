Montpellier, France

Un heureux événement s'est produit au zoo du Lunaret à Montpellier. Une femelle zèbre de Grévy est né le 26 juillet dernier. Après 12 mois de gestion, la maman Rafiya "a finalement mis bas", explique le zoo sur sa page Facebook. Un visiteur du zoo a publié une vidéo mercredi 6 août sur les réseaux sociaux, où apparaît la zèbrette.

Ce sont les soigneurs qui ont fait la découverte au matin du 26 juillet dans l'enclos des zèbres de Grévy. Ils ont distingué la nouvelle venue "auprès de sa mère, encore maladroite sur ses longues pattes, son cordon ombilical bien visible, cherchant à téter". La zèbrette n'a pas encore de nom.

Selon le zoo, le zèbre de Grévy, reconnaissable à "ses larges oreilles arrondies, sa raie sur le dos et ses rayures régulières et rapprochées" est l'espèce la plus menacée parmi les trois familles qui existent.