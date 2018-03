C'est la nouveauté 2018 au parc zoologique de Cerza, près de Lisieux. Nicky et Mona , deux ourses polaires sont arrivées en Normandie et ont pu prendre possession de leur nouvel enclos ce mercredi. France Bleu vous fait découvrir leurs premiers pas et leurs premiers plongeons en vidéo !

Hermival-les-Vaux, France

Le Cerza travaillait sur le projet depuis 2 ans. Et grâce au programme d'échanges entre parc zoologiques, il a eu la chance de pouvoir accueillir deux nouvelles pensionnaires : Nicky et Mona. Les deux ourses polaires sont soeurs, elles ont grandi en captivité aux Pays Bas. Agées de 2 ans et demi - elles pèsent quand même 300 kilos - elles viennent donc de quitter leur mère pour venir vivre leur vie en Normandie ! Dans un tout nouvel espace que le Cerza leur a créé : un enclos de près de 3 hectares, qu'elles ont pu découvrir ce mercredi.

Nicky dans son nouvel espace de vie.. et de jeux ! © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Les portes de leur maison se sont ouvertes vers 10 heures ce mercredi matin. Nicky et Mona se sont rapidement aventurées dans leur nouvel espace de vie. Elles avaient été maintenues dans leur maison grillagée depuis leur arrivée jeudi dernier, pour qu'elles s'habituent aux soigneurs. C'est chose faite : elles ont donc pu s'adonner aux joies de la baignade notamment.

Contrairement à ce qu'on pense, les ours polaires ne vivent pas uniquement sur la banquise. L'été, ils se trouvent dans des contrées de toundra où la température peut grimper jusqu'à 26 degrés..! Nicky et Mona ne sont donc pas dépaysées en Normandie. Au contraire : elles disposent d'un enclos vallonné de 3 hectares, avec beaucoup de végétation, un plan d'eau, une rivière.. et des vitres pour observer les visiteurs !

Le Cerza est l'un des 4 parcs français à avoir des ours polaires. Et c'est le seul en Normandie. Leur présence va permettre de doper la fréquentation, en donnant notamment envie aux visiteurs de revenir. Nicky et Mona vont également permettre au parc de sensibiliser au phénomène du changement climatique, dont les ours polaires sont, bien malgré eux, devenus le symbole.