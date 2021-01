VIDÉO - Les résidents d'un Ehpad d'Illzach font un carton avec leur remake des "Bronzés font du ski"

Les pensionnaires de l'Ehpad Sequoïa d'Illzach (Haut-Rhin) se prêtent au jeu de la parodie. Après Fort Boyard cette été, ils ont cette fois choisi "les Bronzés font du ski" et leur vidéo connaît un joli succès sur les réseaux sociaux. Elle totalise près de 50.000 vues ce vendredi 22 janvier.

La vidéo partagée mardi 14 janvier sur la page Facebook de l'Ehpad Le Sequoïa d'Illzach (Haut-Rhin) s'intitule : "Les résidents font du skis". Ce vendredi, elle totalise près de 50.000 vues et plus de 700 commentaires enthousiastes.

C'est la première fois que je fais du ski, à 90 ans !

Tout y est : la parodie du planté de bâton, la fameuse fondue, l'alcool trop fort du refuge, le télésiège arrêté... "On a eu beaucoup de neige, ça n'était plus arrivé depuis dix ans et c'est comme ça qu'on a eu l'idée", explique Valérie Ben Khelifa, l'infirmière qui a assuré le montage vidéo. "C'est la première fois que je fais du ski, à 90 ans", témoigne Marie-Françoise 90 ans. Quant à Yvette, ses petits enfants ne l'ont pas reconnue sur la vidéo, tant elle était déguisée.

Pour la directrice de l'établissement, Hélène Trnavac-Bulle, cette vidéo bénéficie aux résidents, mais aussi aux familles qu'elles soient proches ou éloignées. "Les résidents m'ont demandé quand était le prochain tournage !"

Les skis sont de sortie à l'Ehpad d'Illzach ! © Radio France - Patrick Genthon

Les résidents ont été filmés dans la neige ! - Ehpad Sequoïa

L'Ehpad Sequoïa à Illzach (Haut-Rhin) © Radio France - Patrick Genthon

Cet été déjà, l'Ehpad haut-rhinois avait parodié Fort Boyard.