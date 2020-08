VIDÉO - La tong décapsuleur, l'invention de l'été d'un jeune Normand

Thomas Poulet, un Normand originaire de Sylvains-les-Moulins, dans l'Eure, vient d'inventer la tong décapsuleur. La marque Soreez est commercialisée depuis fin juin et déjà 1.500 paires ont trouvé preneurs.

Tout est parti d'une soirée entre amis sur une belle plage de sable noir à Bali en décembre 2019. "On avait pris quelques bières et on n'avait rien pour décapsuler, autour de nous il y avait quelques bouts de bois, des galets" explique Thomas Poulet, le fondateur de Soreez

Je me suis dit que ce serait bien d'avoir un décapsuleur avec un accessoire qu'on a en vacances

L'idée germe dans la tête du trentenaire et dès son retour en France en janvier 2020, il commence à travailler sur le projet, "des dessins, des croquis" et après une dizaine de prototypes, Soreez voit le jour au mois de juin. "Une tong de qualité qui présente plusieurs atouts" assure son créateur qui a soigné le confort en partenariat avec une podologue pour élaborer"une semelle à mémoire de forme. Les sangles sont en "webbing", le nylon utilisé pour les sangles de parachute et la semelle en EVA "la même matière utilisée pour les chaussures de running premium".

La tong qui en a sous la semelle

C'est le plus de cette tong, un décapsuleur intégré dans chaque semelle. L'ensemble ne pèse que quelques grammes et ne déséquilibre pas le marcheur. Le décapsuleur est "à l'intérieur de la semelle" précise Thomas Poulet "quand on marche, il ne touche pas le sol". Il a également été conçu pour ne pas rentrer en contact avec le goulot de la bouteille lors du décapsulage. Il n'y a donc aucun risque de retrouver de la poussière ou du sable dans vos bières (à consommer avec modération) ou sodas.

Dans chaque semelle de tong Soreez, un décapsuleur est intégré pour étancher votre soif © Radio France - Laurent Philippot

Les tongs décapsuleurs existent pour l'instant en un seule couleur et du 40 au 46, mais Thomas Poulet travaille au développement d'autres coloris et d'autres pointures, notamment pour la clientèle féminine.

J'ai eu énormément d'appels de femmes qui me disent : j'aimerais bien avoir ma paire, je galère à ouvrir une bière

Des demandes qui ont surpris Thomas Poulet qui pensait que"ce produit était plutôt destiné aux hommes". La tong décapsuleur a très vite trouvé son public : "Au bout de deux jours, on était en rupture" s'étonne encore le jeune chef d'entreprise. Les tongs sont expédiées dans toute la France du domicile familial à Sylvains-les-Moulins et c'est le père Patrick qui s'y colle. "Les commandes viennent de partout, de Bretagne, du bas de la France, du Luxembourg, de Belgique" explique Patrick qui vient d'expédier sa première paire en Guadeloupe.

Reportage à Sylvains-les-Moulins, le centre d'expédition mondial des tongs Soreez - Laurent Philippot Copier

Prochaine étape, l'Australie

Les tongs de Soreez sont déjà disponibles dans trois boutiques de plage dans l'Hérault et dans le Gard. Thomas Poulet veut maintenant partir à la conquête du marché espagnol et du marché australien où c'est bientôt l'été. Le trentenaire - ancien étudiant d'école de commerce - n'a pas les deux pieds dans la même tong et d'ici à une quinzaine de jours va lancer de nouveaux produits avec décapsuleur intégré en pré-commande : "un tee-shirt, une veste zippée à capuche et un veste esprit "work wear" vêtement de travail". Thomas Poulet le promet, "le décapsuleur sera discret".

Des tongs Soreez seront à gagner sur notre antenne à partir du lundi 24 août. Cet été, France Bleu Normandie vous accompagne... jusqu'au bout des pieds mais ne fournit pas les bouteilles.