Vidéo : les vacances au ski, il faut les préparer

Le sujet de la préparation au ski est très sérieux, d’ailleurs l’Association des Médecins de Montagne est partenaire de cette campagne de prévention. L’an dernier il y a eu plus de 43 000 interventions des services de secours sur les pistes

Les années précédentes, le message de prévention était relayé par Marie Martinod, championne olympique de halfpipe. Cette saison c'est une youtubeuse, coach sportive qui s'y colle. Elle s’appelle Lucile Woodward, elle est diplômée d’Etat, elle est suivie sur les réseaux sociaux par plus de 300 000 fans.

Du renforcement musculaire, du cardio, des étirements, une alimentation équilibrée et un mental d’acier. C’est ça la clé. Et elle s’applique aux sports d’hiver ! Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur suite à une chute à ski, je me sens d’autant plus concernée par le sujet de la prévention. Préparez-vous et échauffez-vous avec moi « Pour que la montagne reste un plaisir !