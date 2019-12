VIDEO - Les Youtubeurs McFly et Carlito ont ouvert un restaurant éphémère à Avoriaz

Ils font partie des Youtubeurs les plus populaires en France. McFly et Carlito étaient chez nous, à Avoriaz, et ont réalisé une vidéo spéciale pour les fêtes de fin d'année. Ils ont ouvert un restaurant éphémère pour 40 de leurs abonnés.

Avoriaz, Morzine, France

Ils comptent plus de 5 millions d'abonnés sur Youtube et font actuellement partie des "influenceurs" les plus populaires en France. Habitués des vidéos humoristiques, où il se lancent notamment des défis, David Coscas et Raphaël Carlier ont réalisé une vidéo spéciale en cette fin d'année. Ils ont ouvert un restaurant éphémère et invité 40 de leurs abonnés.

Une ancienne de Top chef en cuisine

Tout ça, en Haute-Savoie dans la station d'Avoriaz ! Pour l'occasion, ils ont invité la cheffe Lyonnaise Marie-Victorine Manoa, vue à la télévision dans Top chef, et tourné la vidéo dans le restaurant Le Chapka. Au menu notamment : tartiflette au chocolat, truite au génépi, brioche Saint-Genix... McFly et Carlito n'ont pas cuisiné mais se sont occupés du service, avec leurs femmes et certains de leurs amis, Youtubeurs eux aussi. La soirée s'est achevée par une distribution de cadeaux.

En a peine une journée, la vidéo a déjà été vue près de 2 millions de fois.