VIDÉO - Lohéac : ils veulent créer le record du monde de la plus grande galette saucisse

Créer la plus grande galette saucisse au monde, c'est l'idée folle des organisateurs du rallye cross de Lohéac, prévu ce week-end ! La saucisse qui garnira la galette fera plus de 35 mètres de long pour 45 kilos de viande. Rencontre avec le boucher charcutier chargé de la fabrication.

Le boucher charcutier Antony Cottier et sa saucisse de plus de 35 mètres

Lohéac, France

Il y a quelques jours, dans son atelier basé à Bain-de-Bretagne, Antony Cottier a reçu une drôle de commande. Celle de faire une saucisse, mais pas n'importe laquelle : une saucisse de plus de 35 mètres, pour 45 kilos de viande ! Ce sont les organisateurs du rallye cross de Lohéac qui ont eu l'idée de créer le record du monde de la plus grande galette saucisse. L'événement sportif se déroule ce week-end, du 30 août au 1er septembre.

Pour fabriquer cette immense saucisse, le boucher-charcutier Antony Cottier a dû ruser et changer ses habitudes. "Les organisateurs du rallye cross nous ont donné un cahier des charges spécial avec un grammage que l'on ne fait jamais. Alors, on a repris notre règle comme à l'école et on a bidouillé avec la machine, pour créer _76 saucisses de 50 centimètres_!". La viande qui compose la saucisse est 100% locale et provient des éleveurs du coin, autour de Rennes. La galette sera quant à elle confectionnée par la confrérie Piperia La Galette de Pripiac.

Antony Cottier a fabriqué 76 saucisses de 50 centimètres, reliées l'une à l'autre © Radio France - Lauriane Havard

C'est une idée de fou mais c'est génial, c'est ce qu'on aime" - Arnaud Leroy, co-organisateur au rallye cross de Lohéac

Cette grande galette saucisse de plus de 35 mètres sera dégustée ce samedi midi pendant le rallye cross. "On fera ça directement dans les paddock, avec les pilotes et le public. Cette année on attend quand même 80 000 visiteurs!" s'enthousiasme Arnaud Leroy, co-organisateur de la parade des pilotes pour l'événement sportif. C'est lui qui a eu cette folle idée, un matin en prenant son petit-déjeuner avec son épouse. "C'est une idée de fou mais c'est génial, c'est ce qu'on aime" dit-il.

Plus de 35 mètres de long pour 45 kilos de viande, cette galette saucisse devrait contenter l'appétit des plus gourmands, ce week-end à Lohéac!