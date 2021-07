VIDÉO - Luna, la femelle boa en goguette dans la garrigue nîmoise, a été retrouvée

Luna, la femelle boa qui avait disparu depuis une semaine du quartier Russan à Nîmes a été retrouvée. Longue de 2,50 mètres et pesant plus d'une dizaine de kilos, elle avait échappé à la vigilance de son propriétaire. Voisins et l'association SOS serpent ont pu la retrouver en bonne santé.

Luna est de retour, Luna c'est cette femelle boa imperator qui a disparu du domicile de son propriétaire nîmois dans le quartier Russan-Terres de Rouvière. Une petite semaine de liberté avant que ce dimanche avec l'aide de l'association Montpelliéraine, SOS Serpent et du voisinage, on mette - avec les précautions d'usage - la main sur cette femelle de 2,50 mètres et de près de 11 kg. Luna va bien et le quartier respire.

Un bel exemple de solidarité

Et elle ne s'est pas laissée attraper facilement la fugueuse, dissimulée qu'elle était dans le barda d'une cabane de chantier. Par inadvertance, la maman de Michaël absent du domicile, la laissé filer. Luna s'est refugiée sous ses tôles chaleureuses à quelques mètres de son domicile. Luna bien cachée a fait un peu de résistance.

Le terrain soigneusement étudié sur une carte par le voisinage sous la houlette de l'association SOS Serpent. "On avait a peu près l'idée (l'endroit où elle a été retrouvée Ndlr) où elle pouvait se cacher" dit l'un des accompagnateurs, mais, "on est passé devant cette cabane plusieurs fois, mais avec les herbes hautes, on ne n'y a pas pensé".

J'ai plus eu peur pour elle

Luna disparue, une certaine inquiétude est née dans le voisinage, "une dame, croit savoir un voisin, voulait même vendre sa maison". Michaël Camps, son propriétaire a tout fait pour rassurer. "Elle est grosse, mais je l'avais nourrie, (prise de nourriture toute les 5 semaines), elle était en phase de digestion", dit-il, "grosse mais absolument pas dangereuse". Luna, après une visite chez le vétérinaire retrouve son terrarium, cette fois fermé à double tour. "Finies les escapades dans la garrigue nîmoise".

Luna a retrouvé à son terrarium. © Radio France - Ludovic Labastrou