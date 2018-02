Metz, France

La cathédrale de Metz, vous connaissez, tout le monde peut la visiter. Mais Mamytwink, pourtant, vous emmène dans des endroits non accessibles au public. "Des couloirs, des dédales que le public ne peut pas visiter en temps normal", explique Florian, l'un des co-fondateur de la chaîne YouTube. Mamytwink.

Forts de guerre et navires abandonnés

Phare inhabité, anciens forts de guerre, cinéma ou château abandonnés, ce collectif de Youtubers Messins cartonne sur le Net avec ses vidéos d'exploration de monuments historiques, parfois pas toujours légales. "Parfois on ne connaît pas le propriétaire et c'est compliqué de demander les autorisations alors on y va sans", note Florian. "Mais on se débrouille toujours pour franchir cette ligne rouge avec beaucoup d'éthique", on ne dégrade pas, on ne vole pas, et on ne va pas embêter le gardien si il y en a un".

Tournage de nuit

Leur dernière vidéo ? La cathédrale de Metz comme vous ne l'avez jamais vue. "On filme la plupart de nos explorations la nuit", explique Julien, l'un des trois co-fondateurs de la chaîne. "On voit des choses qu'on ne pourrait pas voir comme une technique qui consiste à occulter certains vitraux pour en mettre d'autre en valeur". Pour cette vidéo, la préparation a été très longue, "notamment parce qu'on a mis beaucoup de temps avant d'obtenir toutes les autorisations". La vidéo a été présentée en avant-première à la mairie de Metz ce lundi soir.

L'histoire, l'aventure et le frisson

La chaîne Mamytwink est créée en 2010 par Florian, elle est d'abord consacrée au gaming, les explorations ne démarrent qu'en 2016. Florian rencontre Julien et François, ils commencent à faire des vidéos ensemble avec un seul mot d'ordre : le côté historique. "Ce qui nous intéresse c'est de partager notre amour pour l'histoire mais de manière décalée, pas académique, en somme", souligne Julien. "On explore des lieux insolites et on distille des anecdotes historiques pour que les abonnés apprennent des choses". Les trois membres ont 764 303 abonnés à leur actif et ont même invité des "guests" dans leurs vidéos, comme le Youtuber Squeezie.