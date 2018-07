Marcel petit cochon de trois mois qui vit dans une famille du Revest (Var) pronostique depuis le début de la coupe du monde de football le résultat des matchs. Il ne s'est trompé qu'une seule fois et voit les Bleus remporter la finale dimanche en Russie face à la Croatie.

Marcel, petit cochon de trois mois qui vit dans une famille au Revest (Var) pronostique vidéo à l'appui la victoire de la France dimanche face à la Croatie en finale de la coupe du monde de football.

Une seule erreur en quart de finale entre le Brésil et la Belgique

Reçue en cadeau de fête des mères, Magalie la propriétaire explique que tout est parti d'un jeu avec ses enfants passionnés de football, au début de la compétition. Devant le cochon sont posés sur le sol deux feuilles de papier avec le drapeau imprimé des deux équipes. Marcel pousse alors un ballon vers l'une des deux équipes.

"Il ne s'est jamais trompé", affirme la mère de famille l'exception du quart de finale entre le Brésil et la Belgique. "Marcel s'était dirigé vers le Brésil (éliminé 1-2)", explique Magalie. Mais Marcel avait pronostiqué la victoire de la France, de l'Angleterre et de la Croatie pour les quarts de finale, soutient la famille.

Une boîte de maïs en récompense

Cette fois, après quelques hésitations comme le montre la vidéo postée sur Facebook et déjà consultée plus de 5.000 fois, Marcel voit la France remportée la coupe du monde. Et si les Bleus remportent le trophée, Marcel aura droit comme après chaque rencontre à "une grosse boite de maïs" assure sa propriétaire.