Après Paul le poulpe pendant la Coupe du Monde 2010 et Nelly l'éléphante à l'Euro 2012, Marcel est la mascotte du Mondial en Russie pour deviner les résultats des matches. Ce petit cochon du Revest-les-Eaux, près de Toulon, est vraiment le roi des "porcs-nostics" !

Le Revest-les-Eaux, France

Magalie, l'heureuse propriétaire de Marcel raconte comment son porcelet en est venu à pronostiquer les matches de la Coupe du Monde en Russie : "Mes enfants sont à fond sur le foot, ils ont commencé à jouer au ballon avec Marcel, le petit cochon que j'ai eu pour la fête des mères." La famille a l'idée d'un jeu : "On a sorti des photocopies des drapeaux, un drapeau de chaque côté et le ballon au milieu. Marcel pousse le ballon vers l'une des deux équipes." Le porcelet visionnaire a déjà deviné la victoire de la France contre l'Argentine, en 8e de finales. Bravo Marcel, tu nous en as bouché un groin !

"Pour les quarts de finale, Marcel a pronostiqué les victoires de la France, du Brésil, de l'Angleterre et de la Croatie." - Magalie

Et si la France est championne du monde ? "Je pense qu'on va lui proposer une bonne grosse gamelle avec tout le monde : les villageois du Revest et tous les supporters des Bleus ! "