VIDÉO - Montez à bord d'une voiture amphibie près de Redon

Saint-Perreux, France

C'est une chance que l'on a pas tous les jours. Conduire une voiture qui flotte sur l'eau. À l'occasion du rassemblement international de véhicules amphibies, organisé ce samedi après-midi à Saint Perreux, près de Redon dans le Morbihan, nous avons pu embarquer dans l'un de ces véhicules le temps d'une balade. Ces véhicules peuvent à la fois rouler sur terre et naviguer sur mer. C'est pourquoi le conducteur doit être titulaire d'un permis voiture mais aussi bateau. Ce rassemblement existe depuis 1987 et il est organisé pour la première fois cette année en France à Saint-Perreux.

Au total 74 véhicules, militaires comme civils sont présentés au public. Parmi eux, celui de Christophe Prier, le président d'AVAF, dans lequel nous avons pu monter :

Plus de 100 000 personnes lors du dernier rassemblement en France

Tout le monde au bord de l'eau veut faire son petit tour. "Si c'est possible mais je serais la première à monter !" s'exclame Brigitte de Saint-Perreux. Il a du monde au bord de la zone d'amarrage des véhicules. Tous sont pris par la magie de ce subtil changement d'environnement si bien maîtrisé.

"C'est ce qui me plaît, c'est la bivalence et à la fois pouvoir aller sur terre et dans l'eau avec le même engin", sourit Christophe Prier. _"La magie de l'amphibie c'est ça_. Et comme je dis souvent, le véhicule amphibie permet d'avancer là où les autres s'arrêtent" . Il nous rappelle que lors du dernier rassemblement international en France, plus de 100 000 personnes, réparties sur plusieurs départements, sont venues découvrir cette activité.

De l'extérieur et du dessus, la voiture de Christophe ressemble à une voiture classique. © Radio France - Alexandre Frémont

Les amateurs défilent dans l'habitacle pour faire leur petit tour sur l'eau. © Radio France - Alexandre Frémont

Les véhicules vont maintenant partir pour une semaine de navigation sur les rivières et canaux bretons des départements du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de l'Ille-et-Vilaine. Ils regagneront Saint-Perreux le 2 août prochain.

D'ailleurs, si vous voulez les apercevoir sur l'eau à partir de ce dimanche, ils passeront par Saint Nicolas de Redon, Redon, Bains sur Oust, Saint Vincent sur Oust, La Gacilly, Saint Laurent sur Oust, Saint Martin sur Oust, Peillac, Lohéac, Fégréac, Guenrouët, Guipry-Messac et Langon.