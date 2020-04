VIDEO - Naissance de deux oursons noirs au Parc de Sainte-Croix à Rhodes

Carnet rose pour une grande première au Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhode. Le 1er février dernier, Willow, l’une des femelles du groupe d’ours noirs, a donné naissance à deux oursons, Dakota et Carolina.

Déjà 4 kg chacune

Très fragiles à leur naissance et ne pesant que quelques grammes, les deux bambins sont restés durant deux mois auprès de leur mère, dans un espace à l'écart des autres ours noirs du groupe. Une caméra de surveillance a permis aux équipes de soigneurs d'observer leurs premiers pas dans la vie.

Aujourd'hui, elles pèsent 4 kg chacune et se portent bien selon le Parc qui indique qu'elles ont été puçées le 3 avril dernier après un examen médical complet. "Il s’agit du seul contact physique qu’auront les soigneurs avec ces ursidés afin de ne pas les imprégner et de conserver leur instinct sauvage."

En attendant les visiteurs...

Lorsque le Parc pourra rouvrir ses portes après la levée des mesures de confinement, les visiteurs pourront observer Willow et ses petits dans l’une des plaines de près de deux hectares du Nouveau Monde consacré à la faune nord-américaine. Elles évolueront en compagnie d’autres ours noirs et des coyotes, "les ours étant des animaux sociables et joueurs" précise le parc qui attend encore d'autres naissances parmi ses animaux jusqu'au début de l'été.