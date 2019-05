VIDÉO - Naissance de deux petits ours noirs dans un zoo près de Nantes

Port-Saint-Père, France

Planète sauvage, la parc animalier de Port-Saint-Père, annonce la naissance de deux petits ours noirs, l'une des seules en Europe depuis le début de l'année. À l'état sauvage, ils vivent en Amérique du nord, du Mexique au Canada.

Pas plus grands qu'un marqueur à la naissance

Les deux oursons ont vu le jour début février, mais ils commencent tout juste à sortir de leur tanière, creusée sous un tronc couché. À leur naissance, les deux petits de Nouka étaient aveugles, sourds et pas plus grands qu'un marqueur !

Planète sauvage propose aux internautes de choisir leurs noms, via sa page Facebook. Voici les choix proposés par les soigneurs : Lucky et Maska, Alabama et Yosemite, Kinaï et Koda ou Kuruk et Sepa.