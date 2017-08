VIDEO - A votre avis : Nantes est-elle en Bretagne ?

C’est un débat récurrent, est-on en Bretagne quand on est à Nantes ? Officiellement non, Nantes est la capitale des Pays de la Loire. Mais historiquement c’est une autre affaire. Qu’en pensent les touristes et les Nantais ? Réponse en images.

Chaque année, des milliers de personnes défilent dans les rues de Nantes avec un slogan revendicatif "44=Breizh". Comprendre : la Loire-Atlantique doit faire partie de la Bretagne. Pour l’heure, la Bretagne se compose de quatre départements et la Loire-Atlantique n’en fait pas partie puisqu’elle se trouve administrativement dans la région Pays de la Loire. Nantes est justement la capitale de la région Pays de la Loire.

Alors au pied du Château des Ducs de Bretagne, à Nantes, on a demandé aux touristes s’ils avaient l’impression d’être en Bretagne est les avis sont partagés :

Des Nantais qui se revendiquent Bretons ….

Interrogés dans le centre-ville de la capitale de la Loire-Atlantique, la plupart des habitants de Nantes et du département se considèrent Bretons. En particulier quand ils viennent du nord du département, autour de Guérande et la Baule.

Ou pas !

En revanche, ceux qui vivent au sud de la Loire, l'affirment : le climat breton n’est pas le même que le climat à Nantes et la ville n’a rien à voir avec la Bretagne.

Nantes, capitale historique de la Bretagne mais capitale actuelle des Pays de la Loire !

Au XVe siècle, Nantes devient la capitale de la Bretagne sous l’impulsion de Jean V, François II et Anne de Bretagne. C’est à cette époque que débute la construction du Château des Ducs de Bretagne qui fera office pendant deux siècles de résidence bretonne pour les rois de France.

Puis, en 1956, au moment de la création des régions administratives, la Loire-Atlantique est rattachée à la région Pays de la Loire.

Mais depuis, malgré la création de plusieurs collectifs défendant l’intégration de la Loire-Atlantique en Bretagne comme B5 ou Dibad qui organisent des consultations , la mobilisation en faveur de la réunification semble faiblir chaque année, en particulier depuis le redécoupage des régions en 2014. L'an dernier la mobilisation a rassemblé 2500 personnes selon la police (10.000 selon les organisateurs). Deux ans plus tôt, on comptait entre 13.000 et 30.000 manifestants pro-réunification dans les rues de Nantes, dont le désormais président de l'Assemblée nationale, François de Rugy.