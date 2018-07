En parcourant 3,38 kilomètres à la nage, pieds et poings liés, à l'intérieur d'un sac, le Bulgare Yane Petkov, maître nageur et âgé de 64 ans, est rentré dans le Guinness Book.

Non, ceci n'est pas une créature marine mais bien Yane Petkov. 3,38 kilomètres de "nage" pieds et poings liés, enfermé dans un sac, le Bulgare de 64 ans, a donc passé trois heures dans l'eau à suffoquer et à nager (en gesticulant à la surface) dans le lac d'Ohrid en Macédoine.

Il devient ainsi le recordman de la distance parcourue en nage pieds et poings liés dans un sac.

Si ce record semble n'avoir aucun sens, il a au moins le mérite de faire sourire. Yane Petkov aura tout de même eu la bonne idée d'être accompagné par une équipe médicale qui filme la scène, près à intervenir au cas où.

Le nageur n’en était pas à son coup d’essai. Premier détenteur du record du monde en 2013, après avoir nagé 2 km dans les mêmes conditions, sa performance avait été dépassée par un pêcheur d’origine indienne trois mois seulement après son entrée dans le livre des records. Une ténacité hors norme qui lui permet d'inscrire son nom dans le Guinness Book.

Ne cherchez surtout pas à reproduire cette performance, Yane Petkov est un professionnel de la "discipline".