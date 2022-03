VIDÉO - En Dordogne, Odette, 95 ans, apprend l'orgue d'église à Titouan, 14 ans

À 95 ans, Odette n'est pas du genre à se reposer. Cette habitante de Saint-Astier (Dordogne) s'est mise à l'orgue d'église il y a trois ans et depuis elle donne elle-même des cours pour transmettre sa passion.

81 ans les sépare et pourtant, Odette et Titouan partagent la même passion : l'orgue d'église. La première, 95 ans, donne des cours au second tous les mercredi après-midi à l'église de Saint-Astier en Dordogne. Il n'est jamais trop tard pour apprendre et Odette Capua en est le parfait exemple. Elle s'est mise à l'orgue sur le tard, à 92 ans après des années de piano lorsqu'elle était adolescente. Odette s'est lancée après la mort de son mari car Odette est du genre déterminée : "Je joue avec mon cœur et cette musique divine m'apporte du réconfort". Depuis, elle joue pour les messes le premier dimanche du mois mais aussi pour les mariages et les enterrements, "et je m'entraîne chez moi, je joue du Bach, du Mozart, du Beethoven alors j'apprends".

Titouan a proposé son bras, Odette lui a proposé des cours

Chemise blanche impeccable et veste de velours noir, Odette joue de l'orgue vert dans l'église de Saint-Astier. Elle est de dos, au dessus de l'assistance. Elle grimpe les marches toute seule pour atteindre l'instrument. C'est pour redescendre que c'est plus compliqué mais c'est comme ça qu'elle a rencontré Titouan. L'adolescent de 14 ans est enfant de chœur. Un jour, il a proposé son aide et son bras à Odette et elle est devenue sa professeur d'orgue : "Il est doué le petit, ça fait un an et regardez comme il joue" s'exclame Odette.

Un premier concert pendant un office

Titouan s'entraîne tous les soirs chez lui sur le petit orgue prêté par Odette qu'il qualifie de professeure "joyeuse et heureuse". Derrière son épaule, Odette suit avec lui la partition "il ne connaissait pas les notes mais il joue à l'oreille". Odette Capua a pris le temps d'écrire le nom des notes et elle donne le tempo avec son doigt. "Je ne dis pas qu'il va me remplacer car il ne me reste peut-être pas longtemps à vivre mais en tous cas je serais fière de moi". Titouan a déjà donné son premier concert dans l'église de Saint-Astier et avec Odette, ils espèrent pouvoir jouer à quatre mains bientôt.