VIDÉO - "On marche sur l'Histoire" : des jeunes Belges grimpent sur le toit de la cathédrale de Metz

La cathédrale de Metz les faisait rêver depuis longtemps. Quatre jeunes Belges ont donc décidé de l'escalader pour monter sur le toit, il y a quelques mois. Ils viennent de republier cette vidéo impressionnante sur Instagram, mardi 14 février, récoltant quasiment 2.500 likes. Et ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Cette bande de jeunes grimpeurs a déjà escaladé une dizaine de bâtiments publics et de monuments historiques, en France, en Belgique mais aussi en Croatie. Ils mènent ces expéditions tôt le matin ou tard le soir, pour échapper à la police.

À Metz, c'est quand ils ont remarqué que la cathédrale Saint-Étienne était en travaux que l'idée leur est venue de tenter d'y grimper. "On a vu qu'il y avait un accès avec des échafaudages et donc on en a profité. On a sauté sur l'occasion", explique Mattis, 22 ans, l'un de ces grimpeurs. "Et puis le reste, pour aller sur le toit, ça s'est fait grâce à des escaliers et des petits chemins."

"Un moment privilégié"

Après une demi-heure de montée, les quatre jeunes Belges posent un premier pied sur la toiture en cuivre. Les images sont époustouflantes : le soleil se lève au loin, la ville de Metz est engloutie par un manteau de brume. "On s'est tous dit 'wow'", se souvient Mattis. "Ça n'arrive pas souvent des levers de soleil où l'on est au-dessus de cette couche brumeuse, au-dessus des nuages. C'est une vue unique, un moment privilégié."

Avant celle de Metz, les jeunes Belges avaient déjà grimpé les cathédrales de Reims ou de Bruxelles. Une passion qu'ils cultivent depuis l'enfance. "On a toujours aimé les hauteurs, avoir des vues imprenables sur les villes", continue Mattis. "Depuis mes 14 ans, je fais de l'escalade en salle. Après, on a vu quelques vidéos sur Youtube, sur les réseaux sociaux, etc. Et on s'est dit : pourquoi pas nous ? On a tenté une première fois, puis on y a pris goût."

À l'assaut des cathédrales de France

"On s'ennuie un peu d'être en sécurité, on cherchait un peu le dépassement de soi", explique le jeune Belge. "C'est vraiment allé crescendo. Les premières structures qu'on a grimpées illégalement, c'était pas grand-chose. On a essayé des petits toits, ensuite des petites églises, et puis c'est seulement plus tard qu'on en est arrivées aux grosses cathédrales." Et Mattis assure que ce n'est pas la condition physique qui compte le plus. "Pour moi, c'est plus compliqué au niveau du mental : ne pas avoir peur, ne pas être attiré par le vide. Il faut se lancer, avoir confiance en soi, être à l'aise avec son corps."

"C'est comme une drogue pour nous", avoue Mattis. Et ils espèrent pouvoir bientôt s'attaquer à d'autres édifices tout aussi impressionnants. "Toutes les cathédrales de France, qu'elles soient petites ou grandes nous font rêver", affirme-t-il. "Comparé à de simples buildings, qui poussent comme des champignons et qui font 300 mètres de haut, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant une cathédrale de 40 mètres, comme celle de Metz. On est sur des pierres qui ont des centaines d'années. On marche sur l'Histoire."

Jusqu'à 3.000 euros d'amende

Mattis rappelle que ces performances ne sont jamais à reproduire si ce n'est pas encadré par un professionnel. La pratique est d'ailleurs strictement illégale. Après la publication de la vidéo, la préfecture de la Moselle, propriétaire de la cathédrale, a porté plainte. "Monter sur une cathédrale, c'est d'abord mettre sa vie danger", explique Adélie Pommier, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet de la Moselle. "Je pense qu'il y a d'autres moyens d'escalader des choses de manière plus sécurisée. Là, c'est extrêmement dangereux."

Elle estime que c'est également une mise en danger de la vie d'autrui. "Que ce soit pour les forces de secours qui pourraient intervenir ou pour les personnes au pied de la cathédrale si des pierres tombent. Il y a des choses un peu fragiles sur cette cathédrale, donc on peut aussi imaginer que certaines personnes soient des victimes collatérales", décrit Adélie Pommier. "Et dans tous les cas, on met en danger ce lieu historique. Cet acte est clairement interdit et puni de façon claire dans les textes." Ces jeunes Belges risquent jusqu'à 3.000 euros d'amende en cas de récidive.