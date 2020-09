VIDEO - Opération spectaculaire d'héliportage au Pont d'Enfer du Fort de Portalet

Opération de sauvetage ce lundi 14 septembre au Pont d'Enfer du Fort du Portalet : un hélicoptère a effectué une dizaine d'allers-retours très techniques entre les montagnes afin d'acheminer au pied du pont le matériel nécessaire à sa rénovation.

Une fissure inquiétante

Depuis le mois d'août, le pont, en bordure de la nationale 134, est fragilisé par une fissure : elle s'est formée car les pierres de l'édifice s'écartent en raison de l'action conjointe de l'eau du Gave d'Aspe qui passe sous le pont, et de la pression exercée par le relief montagneux au-dessus du pont.

La fissure située au milieu d'un des piliers du pont © Radio France - Flore Catala

La fissure menace l'ouvrage qui, si rien n'est fait, pourrait s'effondrer avec le temps. Des travaux ont donc débuté durant l'été : le pont s'est recouvert d'échafaudages de chantier, où les ouvriers et techniciens oeuvrent à maintenir le pilier du pont fragilisé, et à colmater la fissure.

Chantier étroit et délicat

Mais le gros des travaux se déroule au pied du pont, là où l'eau coule. Pour pouvoir travailler autour de l'ouvrage, le Gave doit être réduit à cet endroit. Il faut donc installer une pompe, et disposer du sable et des gravats afin de réduire le débit de l'eau à ce niveau.

Et pour apporter tous ces matériaux, impossible de faire venir des camions, ou d'installer une grue : la route, et plus généralement le site, sont trop étroits. C'est donc un hélicoptère qui est venu les apporter en début de semaine, par héliportage jusque dans le fond du cours d'eau. Une opération impressionnante, dans la mesure où l'engin doit voler très bas et très proche du pont, avec une grande précision.

Plus d'un million d'euros de travaux

Les travaux doivent durer environ un an, au maximum jusqu'à novembre 2021. Ils représentent un coût d'un million trois cent mille euros.

Un budget conséquent, pris en charge en grande partie par l'Etat, dans la mesure où le Pont d'Enfer est un monument classé. Le reste est pris en charge conjointement par la Communauté de communes du Haut Béarn, et le département des Pyrénées-Atlantiques.