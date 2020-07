VIDEO - Pampelune sans San Fermin

"#OnVaLesVivre" peut on lire sur l'immense foulard rouge qui a remplacé le chupinazo ce lundi 6 juillet 2020 au balcon de la mairie de Pampelune. Vivre les San Fermin oui, mais en 2021 ! Pas de fêtes cette année dans la capitale navarraise pour cause de pandémie, cela ne s'était pas produit depuis 1938 et la guerre civile en Espagne. Des pamplonais(es) ont tout de même enfilé leur tenue blanche pour les célébrer, à leur manière, et dans le respect des règles sanitaires.

Pas de banda, pas de musique dans les rues, pas d'encierro... Les rues de Pampelune semblaient bien désertes en ce lundi 6 juillet qui aurait dû marquer le premier jour des San Fermin. Les fêtes mondialement connues de la capitale navarraise ont été annulées pour cause de coronavirus.

Hemingway

L'annulation des San Fermin ont de graves conséquences sur l'économie locale, notamment les bars, hotels, restaurants qui ont déjà subi deux mois de fermeture pendant le confinement. L'hotel "La Perla", qui hébergea en son temps Ernest Hemingway sur la place del Castillo, ne compte que deux réservations ce lundi 6 juillet sur les 40 chambres disponibles.

La place del Castillo aurait dû être prise d'assault © Radio France - Oihana Larzabal

Normalean izaten gera bost lankide. Aurten, hiru izanen gera ! — Agustin Garcia, "Plaza" jatetxekoa

Gora (ez) San Fermin !

Izan ere, bazen jende piska bat Iruñan, Ez San Fermin-etako lehen egunarentzat. Batzu xuriz jantziak, Gotzone bezala. Bere kuadrillarekin elkartu da hamarretakoarentzat, usaia duten bezala.

Gotzone, Itsaso, Belen, Begoña eta beren kuadrilla © Radio France - Oihana Larzabal

Orai arte, 71 urte ditut, lehenengoa dut holakoa, arraroa — Gotzone

Alde zaharra kontrolatzen du polizak © Radio France - Oihana Larzabal

Karrika batzu arrunt hutsak dira eta dendak hetsiak © Radio France - Oihana Larzabal