VIDEO - Paris ville fantôme : regardez les images du drone de la préfecture de Police

C'est du jamais vu. Paris est vide.

Près d'un million d'habitants ont quitté la capitale et ceux qui restent sont confinés. Pour la majorité d'entre nous, plus question de se rassembler, plus question de rester plus d'une heure dans les rues, plus question de circuler en voiture.

La consigne est simple : "Restez chez vous". C'est la meilleure façon de lutter contre la propagation du coronavirus.

Le silence a envahi la ville : c'est le cas partout mais c'est peut-être encore plus impressionnant à Paris.

On n'avait jamais autant entendu le chant des oiseaux.

La pollution est très faible.

Paris est devenue une ville fantôme. Regardez les images du drone de la préfecture de Police de Paris. Elles sont impressionnantes.