VIDÉO - Pendant le confinement, deux frères bretons font du vélo dans leur garage pendant 24h

On cherche tous de l'occupation pendant le confinement. A La Chapelle-Erbrée près de Vitré (Ille-et-Vilaine), les frères Goulay ont décidé de relever un défi un peu fou : faire du vélo dans leur garage pendant 24h d'affilée.

Un défi un peu fou pour les deux frères bretons

Ivonig a 21 ans, il est étudiant en STAPS à Rennes. Au début du confinement, il est revenu s'installer chez ses parents à La Chapelle-Erbrée.

Avec son petit frère Eliaz, 15 ans, il a décidé de s'occuper d'une manière plutôt originale pendant le confinement. Après avoir vu qu'un coureur avait réalisé un marathon dans son jardin, les deux frères ont décidé de relever un autre genre de défi.

Le vieux vélo du grand-père transformé en home-trainer

Avec le vieux vélo de leur grand-père, ils ont fabriqué un home-trainer (un vélo d'appartement) dans leur garage. Ils se sont servi de planches de bois et de contreplaqué pour qu'il tienne debout. Leur papa bricoleur les a aidé à finaliser leur prototype.

Samedi 4 avril, à 19h30, ils ont commencé leur défi : pédaler sans s'arrêter pendant 24 heures. Ivonig et Eliaz se sont relayés sur le vélo, d'abord toutes les heures et demie, puis toutes les demie heures, et même toutes les dix minutes pendant la dernière heure de leur performance.

Le soutien des voisins

Au total, les deux frères ont parcouru 642km. Pendant leur défi, leurs voisins les plus proches sont venus les soutenir, en respectant les règles du confinement évidemment! Certains leur ont même apporté des gâteaux et des crêpes. Leur défi est à voir en vidéos et photos via Facebook sur la page 24h en home-trainer.