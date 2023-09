VIDEO - Périgueux : Elisabeth, médecin de campagne qui travaille tous les jours avec sa 4L

Sa Renault 4L de 1985 n'est peut-être pas la plus Vintage à rouler dans les rues de Périgueux (Dordogne), mais cette voiture, c'est son outil de travail. Ce week-end, le docteur Elisabeth Migaud vient parader avec sa Renault 4L à l'occasion des Vintage Days, mais toute l'année, elle sillonne les routes de sa campagne pour des visites à domicile et pour tout ce qu'implique le métier de médecin de campagne. " Quand je suis réquisitionnée par les gendarmes pour une découverte de cadavre, c'est assez truculent ! Quand ils me voient arriver avec la 4L, ils rigolent " raconte cette médecin installée à Loulay, en Charente-Maritime.

Des consultations à domicile en 4L : "ce que j'adore"

En plus de se rendre à son cabinet avec sa Renault 4L, Elisabeth réalise de nombreuses visites à domicile "ce que j'adore" explique cette médecin. Parfois, il faut aller vite pour se rendre à des consultations d'urgence, mais l'exercice ne lui fait pas peur avec sa vieille voiture, bien au contraire, "c'est pareil qu'avec une autre voiture sauf que celle-là tombe très rarement en panne".

Un modèle rare

Ce n'est pas par hasard qu'Elisabeth roule avec cette 4L, d'une série l'imitée bien particulière "la 4L Sixties", "la première voiture à la fin de mes études était déjà une 4L, la deuxième aussi, mais de cette série limitée de couleur bleue. Je n'ai pas retrouvé de bleue, mais j'ai trouvé une rouge" explique le docteur Migaud qui a cherché pendant plus de cinq ans cette perle rare avant de la trouver et de l'acheter voilà deux ans et demi. 777 ont été produites en bleue, autant en rouge et en jaune. Désormais, vous verrez souvent Elisabeth sur les routes de Dordogne, elle est adhérente du récent club 4L Périgord.

À 66 ans, le docteur Migaud pense bien-sûr à la retraite, mais ça ne se bouscule pas pour prendre la relève. Elle ne veut pas "laisser sans soins" ses patients, mais dès qu'elle raccrochera, elle se mettra à la mécanique auto.