VIDÉO. On peut faire du ski en Sarthe... grâce à un simulateur installé sur l'aire d'autoroute de Sargé-les-le-Mans

Sargé-lès-le-Mans, France

Pour offrir aux vacanciers un avant-goût des pistes de ski, l'aire de la Sarthe, sur l'autoroute A11, propose les animations #BienArriver : des activités inédites 100 % montagne, comme un simulateur de ski ! Jusqu'à ce samedi 15 heures, les automobilistes pourront le tester, et forcément, c'est un franc succès depuis sa mise en place ce vendredi : des dizaines de personnes se sont ruées pour l'essayer.

"Phénoménal ! Je n'ai pas d'autres mots !"

Le temps d'une pause café, Sylvie se laisse tenter par le simulateur : les deux pieds sur la plateforme, elle enfile le casque de réalité virtuelle. Attention, on s'accroche à la barre... Et c'est parti ! "Oh la vache !" s'écrit-elle, les jambes fléchies sur la plateforme qui bouge à chaque mouvement. Dès les premières secondes, elle se retrouve à toute vitesse sur la poudreuse, telle une skieuse professionnelle. L'écran de télévision diffuse tout ce qu'elle voit en temps réel.

L'expérience dure quelques minutes, et ça décoiffe ! "Phénoménal, je n'ai pas d'autres mots ! On s'y croirait !", s'exclame Sylvie. Son mari Laurent l'a aussi testé, et il a les jambes qui tremblent un peu : "Ça fait bizarre ! Ça fait tourner un peu la tête, mais c'est une bonne expérience."

Une vraie pause détente pour les voyageurs

Ce simulateur de ski, "ça créé des vraies sensations" selon Amélie Desnos, chargée de communication chez Vinci autoroute. "L'objectif premier de ces animations, c'est de proposer une vraie pause détente pour les voyageurs, pour qu'ils puissent se changer les idées, se reposer, et reprendre la route dans les meilleures conditions possibles."

Un avant-goût aussi pour Sylvie et Laurent qui vont passer quelques jours à la neige : "C'est vraiment top. On peut vraiment décompresser, et pour les enfants, c'est super", affirme Sylvie. Sur la route, il est recommandé de faire une pause toutes les deux heures, car le premier risque d'accident sur l'autoroute, c'est la somnolence.