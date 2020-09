VIDEO/PHOTOS - En Mayenne, l'étonnant musée mondial du cure-dent ne manque pas de piquant

Voilà une collection qui ne manque pas de piquant ! Le théâtre de l'Echappée, à Laval, vous propose de découvrir le musée éphémère du cure-dent.

Une exposition décalée et amusante sur un petit objet anodin, un petit objet du quotidien très utile qui trouve ici une nouvelle dimension.

Le cure-dents de la savane © Radio France

Claudine Orvain, alias Carry Bridge, joli pseudo, est à l’origine de cette drôle de collection : "ça m'est venu en découvrant que le Mayennais Alfred Jarry, le précurseur du surréalisme, avait réclamé un cure-dent sur son lit de mort. On aimerait bien faire croire que tout ça appartient à des collectionneurs mais j'avoue que j'y suis pour quelque chose. J'ai bricolé, bidouillé, inventé, créé, imaginé et ce n'était que du bonheur".

Le cure-dent dédié à un poète de la chanson française © Radio France

le cure-dent qui emballe tout le monde © Radio France

Parmi les cure-dents présentés, il y a celui consacré au Marquis de Sade : "en bricolant, j'ai cassé une lame de cutter. Et je me suis dit que cette lame ne pouvait être que le cure-dents du Marquis de Sade. J'ai ajouté un petit fouet et un écrin que j'ai peint en rouge".

Le cure-dent qui prend de la hauteur © Radio France

Carry Bridge a une imagination débordante : "j'aime bien m'amuser et surtout partager mon amusement".

Le cure-dent mexicain © Radio France

Le musée éphémère du cure-dents, c'est jusqu'à ce vendredi 25 septembre au théâtre de l'Echappée à Laval. Plusieurs dizaines de pièces y sont présentées. Et c'est possible que cette collection soit présentée dans les mois à Shanghaï en Chine.