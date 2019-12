VIDÉO - PHOTOS : à Rennes, exercice de sauvetage en haut du manège Bombermaxxx, resté bloqué au jour de l'An

Rennes, France

Exercice périlleux pour les pompiers de Rennes ce jeudi 5 novembre. Six hommes du Grimp (Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux ont escaladé l'un des manèges de la fête foraine installée sur l'esplanade Charles de Gaulle. Le Bombermaxxx envoie ses passagers à 60 mètres de hauteur. Son nom résonne particulièrement dans la tête des Rennais.

Dans la nuit du réveillon 2019, huit personnes sont restées bloquées plusieurs heures en haut du mât du manège à sensations à cause d'une panne technique. Faute de prise suffisante pour escalader le manège, un hélicoptère était intervenu pour hélitreuiller les passagers. "Cette année, nous avons décidé que tous les manèges de grande hauteur devaient être équipés de dispositif permettant d'accéder à tout point du manège à tout moment depuis le sol," explique le conseiller municipale Cyrille Morel.

Les pompiers lors de leur ascension dans le monte-charge. © Radio France - Benjamin Fontaine

Parce qu'il ne voulait pas se priver d'un retour à la fête foraine de Rennes, le gérant du Bombermaxxx a donc investi 20.000 euros dans l'installation d'une échelle. Elle a été posée sur le bras qui permet de faire tourner les deux nacelles. "On a travaillé avec la mairie et les pompiers pour que le manège soit accessible. Le projet a aussi été validé par le constructeur du manège. L'expérience de l'an passé a été traumatisante pour tout le monde. On voulait repartir serein et oublier ce mauvaise souvenir," confie Alexandre Thinel, le propriétaire du manège.

Les pompiers se préparent à escalader l'échelle. © Radio France - Benjamin Fontaine

Après une ascension à bord d'un monte-charge pour atteindre le rotor du manège, les pompiers ont donc pu accéder à la nacelle située à 60 mètres de haut en escaladant l'échelle installée le long du bras. "Nous avons mis une quinzaine de minutes pour escalader l'échelle, c'est tout à fait satisfaisant," assure le commandant Walter Pascual, responsable de l'équipe du Grimp. "Nous pouvons désormais accéder aux parties hautes sans hélicoptère ou autre moyen d'élévation. Nous avons aussi travailler sur le système de verrouillage ou déverrouillage des arceaux. Cela nous permettra d'être beaucoup plus rapides en cas de souci."

L'un des pompiers du Grimp au sommet du manège. © Radio France - Benjamin Fontaine

Des soucis qui ne sont souhaités par personne. L'incident survenu l'an passé est extrêmement rare et ne s'est d'ailleurs jamais reproduit sur le manège. Les visiteurs de la fête foraine sont donc invités à venir faire le plein de sensations à bord du Bombermaxxx. Comme les autres manèges il sera installé sur l'esplanade de Gaulle jusqu'au 5 janvier.