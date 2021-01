VIDÉO - Plus belle gare de France : une bataille de danseurs à Saint-Brieuc

La gare de Saint-Brieuc affronte celle de Limoges en demi-finale du concours de la plus belle gare de France. Les votes sur internet sont ouverts jusqu'au mercredi 13 janvier, 11h. A cette occasion, une battle de danseurs hip-hop a été organisée ce lundi 11 janvier à Saint-Brieuc.

Après sa victoire face à Tours, la gare de Saint-Brieuc affronte à partir de ce lundi 11 janvier et jusqu'au mercredi 13, la gare de Limoges en demi-finale du concours de la plus belle gare de France organisé par Gares et Connexions.

Pour accompagner cette battle des gares, l'association briochine UnVsti s'est associée à la ville de Saint-Brieuc pour organiser une battle de hip-hop opposant des danseurs professionnels de Saint-Brieuc et de Limoges.

Un émoticône cœur pour Saint-Brieuc

Pour voter en faveur de la gare de Saint-Brieuc (évidemment !), il suffit de cliquer sur l'émoticône cœur sous la publication de la page Facebook Gares et Connexions.