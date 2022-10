VIDEO - Pour Halloween une mère et sa fille décorent leur jardin à l'image d'un film d'horreur à Hestroff

Mélodie habite à Hestroff, en Moselle, avec son compagnon et leur fille, Maylie, 8 ans. Décoratrice de formation, elle ne peut plus travailler à cause de soucis de santé. Alors, pour lui faire plaisir, Maylie s'est mise à la décoration. Elle a peint une trentaine de poupées qu'elle a installé dans le jardin de leur maison.

Une décoration inspirée des films d'horreur préférés de Mélodie

Depuis 4 ans, mère et fille décorent la maison et le jardin pour Halloween. Mélodie est fan de films d'horreur. Après avoir choisi "Ça" le clown deux années d'affilée. Mélodie et Maylie ont changé pour "Annabelle" et "Conjuring", des films où des poupées prennent vie, contrôlées par une nonne maléfique.

Mélodie a installé des citrouilles lumineuses et une enceinte qui diffuse en boucle la musique du film "Annabelle". Un livre d'or est également à disposition des voisins. "On n'a pas beaucoup de commentaires négatifs, juste une dame qui a décidé de changer l'itinéraire de la balade avec son chien, pour ne plus passer devant la maison", explique Mélodie.

"Il y aura des bonbons spéciaux pour les cinq premiers à sonner" - Mélodie, ancienne décoratrice, habitante d'Hestroff

Pour le soir d'Halloween, mère et fille ont prévu des surprises : "des bonbons spéciaux pour les cinq premiers à sonner". Mais d'autres décorations, cette fois-ci animées, vont aussi être installées. Âmes sensibles s'abstenir.