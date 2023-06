VIDÉO - Pour la première fois à Saint-Jean-de-Luz, un concours de lancer de béret pour les fêtes

On connaissait déjà le lancer d'espadrille pendant les Fêtes de Bayonne , Saint-Jean-de-Luz innove avec pour la première fois de l'histoire de ses Fêtes, un concours de lancer de béret. Sur le parvis des Halles, la Peña Antxarak, qui organise l'événement, a tendu un mètre, le long duquel les candidats sont censés envoyer leurs bérets, le plus loin possible.

Un petit jeu auquel une cinquantaine d'adultes se sont prêtés, avec plus au moins de succès. "Ça faisait pourtant deux ans que je me préparais, avec un coach mental et un coach physique" se plaint Tom, 26, ans qui n'a pas dépassé les 15 mètres. Retraité du lancer d'espadrille, Didier pensait aussi être plus doué avec ses mains qu'avec ses pieds. Mais malgré le soutien du public, et un clapping improvisé, il ne fait pas beaucoup mieux. "Le secret, ce n'est pas de lancer fort, c'est juste mental" avait-il pourtant prévenu.

À chacun sa technique, chaque concurrent a droit à deux lancers. Et c'est Michel qui est allé le plus loin, avec un joli 22m70 mesuré par le jury. Mais il avait un petit avantage sur ses concurrents : "ça ressemble beaucoup à l'ultimate, au frisbee, qui je connais bien. Après le facteur chance reste très présent" sourit celui qui sera à jamais le premier vainqueur du concours.

Un concours caritatif

Au-delà du moment festif, le concours était aussi organisé pour récolter des fonds pour une association, "Syndrome de Walfrom", dont est atteint une jeune habitante de Ciboure, Ilune Duffau . "Ça s'est organisé sur un comptoir raconte Bastien, un des organisateurs. On voulait créer ce concours, mais on voulait lui donner du sens, que les bénéfices servent à quelque chose." Ils ont donc contacté la famille d'Ilune, atteinte du syndrome de Wolfram, une maladie dégénérative qui touche 50 personnes en France. Maladie à l'origine, chez elle, de deux diabètes, des problèmes de vue, d'équilibre et d'audition.

La participation coûtait cinq euros à chaque participants. Les fonds seront donc reversés à l'association "Syndrome de Wolfram", pour faire avancer la recherche.