VIDEO - Pour le Tour de France, Eymet vous invite à danser !

Pour célébrer le passage du Tour de France dans leurs communes, les habitants d'Eymet organisent une petite danse sur une musique composée pour l'événement. Tout le monde est invité à venir se déhancher pour la Grande Boucle Une répétition a lieu ce jeudi soir.

Rien de tel qu'une petite danse collective pour ouvrir la fête. A l'occasion du passage du tour de France dans leur bastide, plusieurs dizaines de danseurs se retrouveront sur la place d'Eymet mercredi pour un "flashmob". Une chorégraphie de groupe quelques minutes après le départ des coureurs.

► Retrouvez le tracé de l'étape Eymet-Pau

Une chorégraphie simple à retenir

Le peloton s'élancera d'Eymet à 13h00 le mercredi 12 juillet pour les 203 kilomètres de la 11ème étape vers Pau. Toute l'après-midi, Eymet va donc faire la fête en suivant l'étape sur grand-écran avec des animations et deux concerts le soir. La musique de ce "flashmob" a été inventée par un viticulteur du coin et c'est Sébastien Brugère, de l'association "Eymet Danser" qui a créé cette chorégraphie simple à retenir pour faire danser toutes les générations.

Répétition à la maison ou à Eymet

"On a créé des pas simples pour réunir le maximum de monde. On espère réunir une centaine de personnes au moins. L'essentiel est de venir s'amuser avec nous, même si on ne connaît pas la chorégraphie par cœur," explique Sébastien Brugère. Si vous souhaitez vous aussi participer à cette chorégraphie, vous pouvez répéter chez vous en regardant la vidéo qui suit. Une dernière répétition de ce flasmob est aussi prévue jeudi soir à 20h30 au parc Gabriel-Forestier à Eymet.