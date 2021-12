VIDÉO - Pour Noël, la maison de Théo scintille de mille feux à La Croisille

Les décorations de Noël, c'est une passion dans la famille Arthur à La Croisille (Eure). Théo décore la maison familiale pour apporter la magie de Noël à tous et le jeune homme de 22 ans ne compte pas son temps et dépense beaucoup pour un spectacle féérique visible pendant un mois.

Entre Ferrières-Haut-Clocher et Conches-en-Ouche, la maison de la famille Arthur attire l’œil et l'automobiliste qui circule sur la départementale 61 aurait même l'impression de se faire flasher. Impossible de manquer le bâtiment et son jardin qui, pendant tout le mois de décembre, brillent de mille feux. "Ça pète, c'est fait exprès, ce n'est pas que pour nous, c'est pour les gens" raconte Théo Arthur, 22 ans, le metteur en scène de cette féerie de Noël.

Chez les Arthur, les décorations de Noël, c'est une tradition, "mon père le faisait avant et j'ai repris la relève parce qu'il ne peut plus monter sur le toit". Un travail de longue haleine pour Théo qui commence à installer toutes les décorations mi-octobre, "tous les week-ends, vendredi, samedi et dimanche".

Cette année, les badauds peuvent admirer le spectacle depuis le 4 décembre. Des effets scintillants avec des flashs, des petites guirlandes, des grosses guirlandes, un Père Noël, un cerf, des boules de Noël mais il est impossible de compter toutes les décorations présentes sur la façade de la maison ou dans le jardin, tellement il y en a, "rien qu'autour de la maison, il y a quarante-cinq mètres de rideau, juste sur la maison et trois grands motifs sur le toit". Le jeune homme de 22 ans y consacre un budget important : 1000 euros par an et "au fur des années, on en rachète petit à petit".

Pour l'édition 2021, Théo a acheté, entre autres, deux boules géantes et des guirlandes scintillantes. Et comme le prix des décorations peut atteindre des sommes astronomiques, il court les bonnes affaires, comme les déstockages chez les distributeurs professionnels à Troyes (Aube) et au Mans (Sarthe). Il rachète aussi à bas prix, quand ce n'est pas un don, des éléments à des communes qui veulent s'en séparer, comme "des motifs pour traverses de rue ou pour candélabres". Des structures à incandescence qui initialement consomment énormément, "16,5 watts au mètre linéaire", alors, Théo démonte tout pour équiper les structures en ampoule LED et là, "on passe à 2,5 watts".

Ça permet de recycler et de ne pas jeter. Sinon, les mairies les mettent en déchetterie - Théo Arthur

Théo a pu acheter le motif boules lors d'un déstockage. Neuf, il vaut 700 euros. © Radio France - Laurent Philippot

Une des pièces maîtresses du jardin, c'est un sapin de sept mètres de haut. L'illusion est parfaite mais en fait, "c'est un poteau enfoncé dans le sol à un mètre avec 120 mètres de guirlande et onze prises au pied pour lui tout seul et un disjoncteur au tableau juste pour lui, sinon, ça fait sauter et pompe trop de courant" détaille Théo. "On est obligé de l'alimenter avec un ampérage de vingt ampères, avec une rallongé électrique et une pieuvre à neuf départs" enchérit Christophe, le père de famille. Dans le jardin des Arthur, il y a environ 150 mètres de rallonges et trente à soixante prises de courant.

Le sapin est surmonté d'une étoile avec un J, en hommage à un membre de la famille, né un 25 décembre et décédé récemment © Radio France - Laurent Philippot

Je lui prête la maison et je paie le courant. L'an dernier, ça nous a coûté pas loin de 200 euros de courant sur un mois - Christophe Arthur

Des automobilistes parfois imprudents

Le spectacle vaut largement le coup d’œil, "on est content de voir autant de monde s'arrêter" s'enthousiasme Théo, récompensé de ses efforts, "il y a une dame qui tous les jours passe avec sa petite fille" avance-t-il et "la gamine avait du mal à repartir" abonde le papa. Sur le petit chemin qui longe la maison, une camionnette ralentit. À son bord Pascal et sa famille : "Tous les ans, je passe pour voir ce qu'il a fait. C'est super !"

REPORTAGE - La magie de Noël pour la famille Arthur Copier

Théo appelle toutefois à la prudence. Sur la RD 61, "certains s’arrêtent en warnings sur la grande route" alors qu'il y a un terre-plein central et pas de trottoir tandis que d'autres remontent le petit chemin latéral en sens interdit : "On est obligé de mettre des panneaux en plus pour qu'ils ne redescendent pas". Théo Arthur regrette également que la mairie de son village ne joue pas le jeu : "À La Croisille, il n'y a aucune décoration de Noël. Ils pourraient faire l'effort comme nous d'aller chercher dans les déstockages". Il y a une petite balade à faire à pied dans le quartier, parce que sept ou huit particuliers font des efforts pour les décorations de Noël.

L'entrée principale de la maison qui n'est pas visible de la route départementale 61 © Radio France - Laurent Philippot

La maison est allumée de 17H15 à 21H30 jusqu'au 6 janvier 2022. Ensuite tout sera démonté et la famille Arthur retrouvera son potager, les premières endives sont sous serre.