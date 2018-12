VIDÉO - Pour Noël, un retraité breton créé un parc d'attractions dans son jardin !

A Saint-Lormel dans les Côtes d'Armor, Daniel Perrin fait rêver les enfants. Ce plombier à la retraite a entièrement illuminé son jardin et créé, entre autres, un petit train dans lequel il fait monter gratuitement des dizaines d'enfants chaque soir.

"C'est un tracteur tondeuse habillé avec des plaques d'aluminium", explique Daniel Perrin devant son petit train garé devant le portail de son jardin. Cela fait 20 ans qu'au moment de Noël, ce plombier à la retraite illumine son jardin. Avec chaque année, une nouveauté. "Cette année, j'ai fait une roue d'environ 3 mètres 50 et le coin de Paris avec une petite Tour Eiffel et le symbole du Moulin Rouge à côté".

Quand je vois les scintillements dans les yeux des enfants et même des grands, ça me fait plaisir, tout simplement.

Deux à trois mois de préparation

"Je fais ça dans mon garage, je bricole quand j'ai le temps et j'en ai plus depuis que je suis à la retraite", s'amuse Daniel Perrin. "Il me faut environ trois semaines pour tout installer mais c'est deux à trois mois de préparation".